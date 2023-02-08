РФС продлил партнерство с «Пикалевской содой»

РФС сообщил о продлении сотрудничества с предприятием «Пикалевская сода».

«Согласно договору компания продолжит сотрудничество с Союзом по направлениям медицинского обеспечения и обучения футбольных арбитров. «Пикалевская сода» поддерживает российских футбольных судей с 2020 года.

Летом 2022 года при поддержке «Пиксоды» РФС сформировал фонд материальной поддержки судей РПЛ и женской Суперлиги, из средств которого арбитрам выплачиваются компенсации за пропущенные из-за травм или заболеваний матчи, а также компенсируются расходы на медицину и услуги психолога.

По условиям нового соглашения компания продолжит оказывать поддержку арбитрам в сфере образования», – сообщил РФС.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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