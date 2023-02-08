Дзюба и Смольников переходят в «Локомотив», вратарь погиб под завалами в Турции, «Матч ТВ» ушел с ютуба и другие новости

«Ман Сити» может опуститься ниже четвертого по силе дивизиона Англии.

Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения.

«Локомотив» подпишет Дзюбу и Смольникова. Клуб ждет их на медосмотр.

В «Манчестер Сити» ожидают ухода Гвардиолы из-за обвинений клуба со стороны АПЛ.

В «Барселоне» приняли решение по сыну Роналдиньо.

В «Ливерпуле» определились с будущим Фирмино и Кейта.

«Урал» объявил о выкупе футболиста «Спартака».

«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими.

Стало известно, почему «Матч ТВ» ушел с ютуба.

Экс-игрок «Челси» Атсу найден живым под завалами в Турции.