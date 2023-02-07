«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2517

      Эном айс 44 минуты назад

      Там в Куйбышеве есть простой парнишка, с простой европейской (теперь уже ) фамилией Pisarski. По роже видно-явно манкунианец.
      Стоит приглядеться.)

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