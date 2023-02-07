«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими

Там в Куйбышеве есть простой парнишка, с простой европейской (теперь уже ) фамилией Pisarski. По роже видно-явно манкунианец.
Стоит приглядеться.)
Покупка нового форварда – приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг определил четырех футболистов, которые могли бы усилить атаку команды по окончании сезона:
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
- Виктор Осимхен («Наполи»)
- Гонсалу Рамуш («Бенфика»)
- Мохаммед Кудус («Аякс»)
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно