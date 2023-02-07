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    Мостовой: «Зенит» – как «Ман Сити» и «Реал». Они тоже просто всех скупают»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансферной политике «Зенита».

    «То, что Дима Аленичев сказал, мы об этом говорим уже много лет. У меня в голове история «Краснодара», когда все кричали про воспитанников, а потом смотришь заявку в Лиге Европы — девять иностранцев.

    Труднее что-то построить, когда у тебя нет денег. Хвастаться, когда у тебя есть миллиарды… Попробуй лучше сделать, когда у тебя ничего — это гораздо сложнее. То, что сказал Димка, для меня не новость. И я, и, наверное, он думаем так давно.

    Возьмите «Манчестер Сити», «Реал» — они же тоже просто всех скупают. «Реал» выигрывает Лигу чемпионов каждые два года, но там нет вообще воспитанников. Уже давно ушло правило, когда в команде играли в основном воспитанники. Сейчас такая тенденция. Смотришь на состав топ-клуб: 30 человек, два воспитанника

    Единственное исключение для всех сейчас — это «Атлетик» из Бильбао. Там играют только те, кто родились там. У них такой закон», — сказал Мостовой.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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