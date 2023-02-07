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    «С «Химками» все кончено». Юран рассказал, где может продолжить карьеру

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопросы о своем будущем.

    – К сожалению, сейчас хватает свободного времени, а хотелось бы, чтобы поскорее его не было.

    Предложения? Есть разговоры – вроде, вроде, вроде. Но пока конкретики нет. Есть и ближнее зарубежье, и здесь, в России.

    – Если пригласят «Химки», рассмотрите вариант?

    – Нет, с «Химками» все перекипело, закончено.

    Когда уходил из «СКА‑Хабаровска», были на сборах. Целую ночь не спал, принимал решение – идти в «Химки» или нет.

    По человечески игроков понимаю, но и они должны меня понять. Если бы я пошел в другую команду первого дивизиона...

    Но один раз у футболиста будет Премьер‑лига. Я игрокам объяснил: «Вы готовы, у вас все получится». Нельзя быть нянькой постоянно.

    – Истории с «Химками» и «СКА‑Хабаровском» испортили резюме?

    – Почему они должны были испортить? В Европе я поиграл 10 лет и увидел: есть результат у тренера – он востребован.

    История с Хабаровском – есть результат, я команду оставил на четвертом или пятом месте.

    Когда шел в «Химки», некоторые спрашивали: «Ты смотрел турнирную таблицу?». Знаю, что приглашали кандидатов – они отказались, я взялся. Невозможное сделал возможным.

    • «Химки» уволили Юрана в августе.
    • Тогда команда шла на 7-м месте в РПЛ.
    • Сейчас химчане занимают 15-ю строчку в лиге (зона прямого вылета).

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    Источник: «Матч ТВ»

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