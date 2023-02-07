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    «Ахмат» бесплатно подписал белорусского форварда

    Нападающий солигорского «Шахтера» Илья Черняк официально перешел в «Ахмат».

    20-летний белорус присоединился к клубу РПЛ в качестве свободного агента.

    Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления еще на три года.

    • Черняк становился чемпионом Белоруссии в составе «Шахтера».
    • Там же он играл под руководством действующего тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.
    • В прошлом сезоне форвард забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +607

      Теркчанин 1 час назад

      Игрок средней руки,каковых у нас не мало,будем надеяться что будет феерить в Ахмате.

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