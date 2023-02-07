«Ахмат» бесплатно подписал белорусского форварда

Нападающий солигорского «Шахтера» Илья Черняк официально перешел в «Ахмат».
20-летний белорус присоединился к клубу РПЛ в качестве свободного агента.
Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления еще на три года.
- Черняк становился чемпионом Белоруссии в составе «Шахтера».
- Там же он играл под руководством действующего тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.
- В прошлом сезоне форвард забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
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Источник: сайт «Ахмата»