«Ахмат» бесплатно подписал белорусского форварда

Нападающий солигорского «Шахтера» Илья Черняк официально перешел в «Ахмат».

20-летний белорус присоединился к клубу РПЛ в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт до конца сезона с опцией продления еще на три года.

Черняк становился чемпионом Белоруссии в составе «Шахтера».

Там же он играл под руководством действующего тренера «Ахмата» Сергея Ташуева.

В прошлом сезоне форвард забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно