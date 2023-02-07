Смородская оценила перспективы тренерской карьеры Слуцкого

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит в перезапуск тренерской карьеры Леонида Слуцкого.

«Слуцкий еще может реабилитировать свою тренерскую карьеру. Он молодой специалист. Ему нужно все переосмыслить.

Для этого необходимо время. Нужно выдохнуть, и все переосмыслить», – сказал Смородская.

51-летний тренер большую часть карьеры провел в ЦСКА (2009-2016).

В ноябре он покинул «Рубин» по собственному желанию.

У Слуцкого есть опыт работы в сборной России, английском Чемпионшипе («Халл Сити») и чемпионате Нидерландов («Витесс»).

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