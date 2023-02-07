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    Смородская оценила перспективы тренерской карьеры Слуцкого

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит в перезапуск тренерской карьеры Леонида Слуцкого.

    «Слуцкий еще может реабилитировать свою тренерскую карьеру. Он молодой специалист. Ему нужно все переосмыслить.

    Для этого необходимо время. Нужно выдохнуть, и все переосмыслить», – сказал Смородская.

    • 51-летний тренер большую часть карьеры провел в ЦСКА (2009-2016).
    • В ноябре он покинул «Рубин» по собственному желанию.
    • У Слуцкого есть опыт работы в сборной России, английском Чемпионшипе («Халл Сити») и чемпионате Нидерландов («Витесс»).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1689

      Красногвардейчик 41 минуту назад

      Лёня, довольно средний тренер теоретик, он готов работать только в тепличных условиях, и при протеже руководства

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