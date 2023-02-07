Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

Он мог бы не только тренировать "Реал", но и не попасть в призеры в Примере, и не выйти в ЛЧ из группы. Тренировать "Реал" почти каждый может, а вот выигрывать с ним титулы - это дело другое.
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может возглавить любой клуб в мире.
«В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам, из-за всей обстановки в мире. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире — клуб из АПЛ, Ла Лиги или Серии А.
Главное — знать язык, не проблема выучить, возможно, он знает английский или испанский.
Тот же мадридский «Реал» он с легкостью смог бы тренировать, если бы все было хорошо в мире. Повторюсь, из-за нынешней обстановки ни одни российский игрок или тренер не сможет уехать в Европу — это невозможно по понятным причинам.
Качества, которые есть у Сергея, позволяют ему работать на самом высоком уровне, это хороший тренер, но, к сожалению для него, спорт — это политика на сегодняшний день», — заявил Петржела.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.
- Команда и сейчас лидирует в таблице.
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