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  • Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

7 февраля 2023, 10:02
9

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может возглавить любой клуб в мире.

«В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам, из-за всей обстановки в мире. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире — клуб из АПЛ, Ла Лиги или Серии А.

Главное — знать язык, не проблема выучить, возможно, он знает английский или испанский.

Тот же мадридский «Реал» он с легкостью смог бы тренировать, если бы все было хорошо в мире. Повторюсь, из-за нынешней обстановки ни одни российский игрок или тренер не сможет уехать в Европу — это невозможно по понятным причинам.

Качества, которые есть у Сергея, позволяют ему работать на самом высоком уровне, это хороший тренер, но, к сожалению для него, спорт — это политика на сегодняшний день», — заявил Петржела.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.
  • Команда и сейчас лидирует в таблице.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Реал Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (9)
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sv1969
1675753744
По ходу он не только игроман, но и наркоман)))
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jek718875
1675755093
Реал(Мухарасранск)
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MaxRnD
1675755598
Реал, ровно как и Барса, Бавария, МС и ПСЖ, могут с лёгкостью играть вообще без тренеров, так что даже гипотетически сватать туда всякий мусор не имеет смысла
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aldo conte
1675755893
Он мог бы не только тренировать "Реал", но и не попасть в призеры в Примере, и не выйти в ЛЧ из группы. Тренировать "Реал" почти каждый может, а вот выигрывать с ним титулы - это дело другое.
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шахта Заполярная
1675758583
Кто же спорит, конечно может, и Реал и Барселону, и ПСЖ, и Баварию и я могу такие клубы тренировать, а вот Уфу, Шинник, Химки и т.д. то там тренер нужен.
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Taps
1675763652
Кроме России он никому не нужен.
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Эном айс
1675767820
Мочь и хотеть-антонимы. Мочь можно и Спартак,а вот хотеть...)
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egor tikhonov
1675772876
подколол он его знатно. ти по он ноль....)))
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