Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может возглавить любой клуб в мире.

«В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам, из-за всей обстановки в мире. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире — клуб из АПЛ, Ла Лиги или Серии А.

Главное — знать язык, не проблема выучить, возможно, он знает английский или испанский.

Тот же мадридский «Реал» он с легкостью смог бы тренировать, если бы все было хорошо в мире. Повторюсь, из-за нынешней обстановки ни одни российский игрок или тренер не сможет уехать в Европу — это невозможно по понятным причинам.

Качества, которые есть у Сергея, позволяют ему работать на самом высоком уровне, это хороший тренер, но, к сожалению для него, спорт — это политика на сегодняшний день», — заявил Петржела.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.

Команда и сейчас лидирует в таблице.

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