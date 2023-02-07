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    Петржела считает, что Семак с легкостью мог бы тренировать «Реал»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может возглавить любой клуб в мире.

    «В ближайшее время Сергей Семак не сможет перебраться на работу в Европу из-за нелюбви к россиянам, из-за всей обстановки в мире. Но! Семак — хороший специалист, который выиграл все в России, он смог бы возглавить в любую команду в мире — клуб из АПЛ, Ла Лиги или Серии А.

    Главное — знать язык, не проблема выучить, возможно, он знает английский или испанский.

    Тот же мадридский «Реал» он с легкостью смог бы тренировать, если бы все было хорошо в мире. Повторюсь, из-за нынешней обстановки ни одни российский игрок или тренер не сможет уехать в Европу — это невозможно по понятным причинам.

    Качества, которые есть у Сергея, позволяют ему работать на самом высоком уровне, это хороший тренер, но, к сожалению для него, спорт — это политика на сегодняшний день», — заявил Петржела.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.
    • Команда и сейчас лидирует в таблице.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +430

      aldo conte 12 минут назад

      Он мог бы не только тренировать "Реал", но и не попасть в призеры в Примере, и не выйти в ЛЧ из группы. Тренировать "Реал" почти каждый может, а вот выигрывать с ним титулы - это дело другое.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53922

      MaxRnD 17 минут назад

      Реал, ровно как и Барса, Бавария, МС и ПСЖ, могут с лёгкостью играть вообще без тренеров, так что даже гипотетически сватать туда всякий мусор не имеет смысла

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4290

      Питерский князь 20 минут назад

      Реал может тренировать слепой аутист!
      :)))

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      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      jek718875 25 минут назад

      Реал(Мухарасранск)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100926

      sv1969 48 минут назад

      По ходу он не только игроман, но и наркоман)))

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