В «Динамо» сообщили, планирует ли клуб менять расписание сборов в Турции из-за землетрясений

Пресс-служба «Динамо» прокомментировал ситуацию с землетрясениями в Турции, где команда проводит зимние сборы.

«На данный момент никаких изменений в программе проведения третьего сбора не планируется. Анталья находится далеко от эпицентра землетрясения.

После сегодняшней контрольной игры с «Енисеем» команда на несколько дней отправилась в Москву. Также хотелось бы выразить соболезнования и слова поддержки всем, кого затронула эта ситуация», — сообщили в клубе.

Землетрясение произошло в понедельник утром на юго-востоке Турции.

Его магнитуда – 7,4.

Все спортивные соревнования в Турции приостановлены.

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В Турции произошло самое большое землетрясение почти за 100 лет. Возможно, в нем пострадал бывший футболист «Челси»