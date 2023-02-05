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Губерниев: «Кто против наших спортсменов – идите в жопу!»

5 февраля 2023, 19:32
7

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.

«Александр Большунов, Наталья Непряева, Софья Великая, Светлана Ромашина, Эдуард Латыпов, Мария Ласицкене, Анна Щербакова и многие другие выступали в нейтральном статусе. Три Олимпиады! И мы побеждали! И все знали и знают наших героев спорта.

Кто против наших спортсменов – идите в жопу! Всем понятно?» – написал Губерниев.

  • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
  • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
  • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Enter2006
1675615086
А ты то тут при чем и как так подтесался? Ты первый иди в жопу! Т.к. к нашим спортсменам ты не имеешь никакого отношения - бл*дина! Спортсмены наши как-то без таких му*аков как ты разберутся.
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sv1969
1675616646
Эта скотобаза ещё вякает чего-то! Ну может ему пойти в СВО? И там своё жало открыть!
Ответить
Freyd
1675620955
Слишком много стало этого чудака на букву М
Ответить
deinego77@yandex.ru
1675622142
Дибил.
Ответить
Александр52
1675624406
Современный интеллигент как зеркало ТВ.
Ответить
Krics
1675628291
Наши спортсмены? Без флага и гимна? Это просто спортсмены выступающие в нейтральном статусе.Греби Судила из журналистики.
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Бан
1675648696
Губерниев пригласил в гости)
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