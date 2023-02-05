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    Губерниев: «Кто против наших спортсменов – идите в жопу!»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.

    «Александр Большунов, Наталья Непряева, Софья Великая, Светлана Ромашина, Эдуард Латыпов, Мария Ласицкене, Анна Щербакова и многие другие выступали в нейтральном статусе. Три Олимпиады! И мы побеждали! И все знали и знают наших героев спорта.

    Кто против наших спортсменов – идите в жопу! Всем понятно?» – написал Губерниев.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1159

      Александр52 52 секунды назад

      Современный интеллигент как зеркало ТВ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 38 минут назад

      Дибил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1387

      Freyd 58 минут назад

      Слишком много стало этого чудака на букву М

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100893

      sv1969 2 часа назад

      Эта скотобаза ещё вякает чего-то! Ну может ему пойти в СВО? И там своё жало открыть!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5853

      Enter2006 2 часа назад

      А ты то тут при чем и как так подтесался? Ты первый иди в жопу! Т.к. к нашим спортсменам ты не имеешь никакого отношения - бл*дина! Спортсмены наши как-то без таких му*аков как ты разберутся.

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