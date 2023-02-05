Губерниев: «Кто против наших спортсменов – идите в жопу!»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.

«Александр Большунов, Наталья Непряева, Софья Великая, Светлана Ромашина, Эдуард Латыпов, Мария Ласицкене, Анна Щербакова и многие другие выступали в нейтральном статусе. Три Олимпиады! И мы побеждали! И все знали и знают наших героев спорта.

Кто против наших спортсменов – идите в жопу! Всем понятно?» – написал Губерниев.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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