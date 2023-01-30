Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.

«Мы хотим видеть спортсменов на Олимпиадах? Нормальные люди хотят! Видеть и болеть за них! Пусть и в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать!

Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая», – написал журналист.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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