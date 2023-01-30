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    Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.

    «Мы хотим видеть спортсменов на Олимпиадах? Нормальные люди хотят! Видеть и болеть за них! Пусть и в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать!

    Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая», – написал журналист.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +197

      eugen-han 44 минуты назад

      Губерниев, если не ин.агент, то предатель ещё тот, который готов перейти на ту сторону с нейтральным флагом ( обычно белым, когда сдаются в плен) или с радикально - радужным, чтобы казаться лояльным западу.

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      Рейтинг: +1846

      jek718875 47 минут назад

      Мудрейший сказал,мудрейший знает, его уже так обзывали

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      Рейтинг: +6024

      subbotaspartak 1 час назад

      Под эти три категории много почтенного народа попадает...

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