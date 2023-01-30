Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

Губерниев, если не ин.агент, то предатель ещё тот, который готов перейти на ту сторону с нейтральным флагом ( обычно белым, когда сдаются в плен) или с радикально - радужным, чтобы казаться лояльным западу.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нет ничего страшного, если российские спортсмены вернутся на международную арену под нейтральным флагом.
«Мы хотим видеть спортсменов на Олимпиадах? Нормальные люди хотят! Видеть и болеть за них! Пусть и в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать!
Кто против, тот дурак набитый, пень горелый и дубина стоеросовая», – написал журналист.
- Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
- Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
- Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.
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