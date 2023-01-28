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    Президент МОК поддержал возвращение россиян и белорусов на международные соревнования

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в следующей Олимпиаде.

    «Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

    Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сказал Бах.

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    Источник: Spiegel

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11565

      R_a_i_n 46 минут назад

      Бах сам не желает под нейтральным видом пожить? Без рода так сказать и родителей! Да и о каких ценностях это чудо говорит вообще?

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