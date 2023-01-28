Президент МОК поддержал возвращение россиян и белорусов на международные соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в следующей Олимпиаде.

«Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.

Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сказал Бах.

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