Президент МОК поддержал возвращение россиян и белорусов на международные соревнования

Бах сам не желает под нейтральным видом пожить? Без рода так сказать и родителей! Да и о каких ценностях это чудо говорит вообще?
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в следующей Олимпиаде.
«Отстранение спортсменов только из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии.
Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сказал Бах.
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