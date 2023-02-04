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    «Челси» пообещал Леау покрыть его долг перед «Спортингом» в случае перехода

    «Челси» работает над трансфером левого вингера «Милана» Рафаэля Леау.

    Лондонский клуб пообещал игроку, что заплатит «Спортингу» 18 миллионов евро, если тот выберет вариант продолжения карьеры на «Стэмфорд Бридж».

    Португальца обязали выплатить бывшему клубу компенсацию за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.

    Гарантии от «Челси» могут стать важным фактором, поскольку ни «Милан», ни другие клубы подобного Леау не предлагали.

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    Источник: Football Italia

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