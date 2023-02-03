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    Депутат Роднина: «Стадионы в РПЛ не будут пустовать. Кто захочет посмотреть футбол, сделает Fan ID и придет. Закон надо исполнять»

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что матчи РПЛ не будут проходить при пустых трибунах, несмотря на введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол — сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать. Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят и его надо исполнять», — сказала Роднина.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11670

      R_a_i_n 36 минут назад

      Если в законе напишут в .опу сношаться, надо исполнять??

      0
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      Рейтинг: +1874

      jek718875 1 час назад

      Деловая колбаса

      0
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