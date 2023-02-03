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  • Депутат Роднина: «Стадионы в РПЛ не будут пустовать. Кто захочет посмотреть футбол, сделает Fan ID и придет. Закон надо исполнять»

Депутат Роднина: «Стадионы в РПЛ не будут пустовать. Кто захочет посмотреть футбол, сделает Fan ID и придет. Закон надо исполнять»

3 февраля 2023, 20:39
5

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что матчи РПЛ не будут проходить при пустых трибунах, несмотря на введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол — сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать. Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят и его надо исполнять», — сказала Роднина.

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

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Комментарии (5)
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jek718875
1675447239
Деловая колбаса
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R_a_i_n
1675449221
Если в законе напишут в .опу сношаться, надо исполнять??
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VVM1964
1675452971
Главная законница вылезла ((( Статья 3 Конституции Российской федерации - "Носителем суверенитета и единственным источником ВЛАСТИ в Российской Федерации является ее многонациональный НАРОД" - не плохо бы "СЛУГАМ народа" поинтересоваться у самого народа о необходимости и правильности некоторых законов !!!
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шахта Заполярная
1675455928
А почему бы не сделать этот паспорт в фигурном катании.
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