Депутат Роднина: «Стадионы в РПЛ не будут пустовать. Кто захочет посмотреть футбол, сделает Fan ID и придет. Закон надо исполнять»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что матчи РПЛ не будут проходить при пустых трибунах, несмотря на введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
«Стадионы в России не останутся пустыми. Тот, кто захочет посмотреть футбол — сделает паспорт болельщика и придет на стадион. Никаких трудностей это не составит сделать. Не хочу по сто раз обсуждать одно и то же. Закон принят и его надо исполнять», — сказала Роднина.
- Fan ID начали оформлять с июля.
- Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С весны она будет применяться на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»