Стало известно, платил ли «МЮ» Гринвуду зарплату во время следствия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не переставал получать зарплату в течение последнего года.

В январе 2022-го футболиста арестовали по обвинению в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

Тогда же клуб отстранил форварда от тренировок и матчей, однако это никак не отразилось на выполнении контрактных обязательств.

Вчера полиция сняла с Гринвуда все обвинения.

«МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.

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