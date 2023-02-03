Стало известно, платил ли «МЮ» Гринвуду зарплату во время следствия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не переставал получать зарплату в течение последнего года.
В январе 2022-го футболиста арестовали по обвинению в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
Тогда же клуб отстранил форварда от тренировок и матчей, однако это никак не отразилось на выполнении контрактных обязательств.
- Вчера полиция сняла с Гринвуда все обвинения.
- «МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.
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Источник: The Athletic