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    Стало известно, платил ли «МЮ» Гринвуду зарплату во время следствия

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не переставал получать зарплату в течение последнего года.

    В январе 2022-го футболиста арестовали по обвинению в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

    Тогда же клуб отстранил форварда от тренировок и матчей, однако это никак не отразилось на выполнении контрактных обязательств.

    • Вчера полиция сняла с Гринвуда все обвинения.
    • «МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.

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    Источник: The Athletic

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