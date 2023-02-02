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  • Карпин: «Веллитон забивал голы, но не тренировался и нарушал режим»

Карпин: «Веллитон забивал голы, но не тренировался и нарушал режим»

2 февраля 2023, 10:53
5

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о совместной работе с экс-нападающим «Спартака» Веллитоном.

«Некоторые наши бывшие игроки говорят, будто в «Спартаке» мое отношение к легионерам было лучше, чем к русским. Конечно, это ерунда.

К такой точке зрения их подталкивает только собственное эго. У каждого – своя шкала оценки, каждый футболист считает себя центром Вселенной и критерием правильности считает то, как, по его мнению, должны поступать по отношению к нему.

Но футболист, его игра и отношение к делу – категории непостоянные. Вот Веллитон. Два года подряд он становился лучшим снайпером чемпионата России, забил в двух этих первенствах 40 голов. А потом пошли травмы. И никакого удивления это не вызвало.

Допустим, ты купил новую машину, три года на ней ездишь, гоняешь, ничего не ломается. Все великолепно, но ты ее за все это время ни разу на техобслуживание не возил. И через три года она начинает ломаться. Тут что-то отвалилось, там барахлит...

Вот и с Веллитоном примерно то же самое. Играл он и играл, не тренировался, нарушал режим. Пока ты молодой, тебе 20 лет, это прокатывает. В 25 – перестает. Вот и все!

Пока он забивал, я его ставил. Когда забивать перестал – выгнал. Но он как не тренировался, когда пришел в «Спартак» и потом забил 40 за два года, так же не делал этого, когда уходил.

И тут мы возвращаемся к теме моей якобы любви к иностранцам и нелюбви к русским. Чушь полная!

Но смотрите, что получается. Веллитон не тренировался, но забивал по 20 за сезон. А условный российский нападающий тренировался, но забивал два гола за сезон и запарывал те моменты, которые имел. Кого ставить?

А этот форвард говорит: «Как же так! Он Веллитона любит и ставит его в состав, хотя тот на тренировках дурака валяет». Ему кажется, что он тренируется, он в порядке, а тренер по отношению к нему поступает несправедливо.

Возможно, если бы Веллитон начал тренироваться, то еле ходил бы по полю. Вся энергия уходила бы в тренировки, а на игры бы ее не хватало.

Вагнер Лав много тренировался? Нет. Если человек не тренируется и забивает в каждом матче, так и черт бы с ним! Все футболисты разные. Надо это понимать и чувствовать. Это жизнь», – заявил Карпин.

  • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
  • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Веллитон Карпин Валерий
Комментарии (5)
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alefreddy
1675327394
верно у каждого свои возможности
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vladik12
1675328401
В общем, тренироваться необязательно. Если тебе дано, будешь феерить и без тренировок. Не дано - не помогут даже тренировки 24 часа в сутки.
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portero
1675331634
Надо же Карпин прозрел что все футболисты разные.... а жрать какого хера ты заставляешь всех одинаково???? Логики нет Валера!!! Как ты там пишешь ЭГО, в этом вы с Дзюбой похожи, ещё и говнеца хватает у обоих....
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zigbert
1675355292
Ну а какие может предъявить претензии тренер такому нападающему как Веллитон, когда тот дает результат.
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