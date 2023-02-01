«Тюрьма может стать хорошим опытом». Боец Монсон согласился с Кокориным

Бывший боец ММА Джефф Монсон оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

«Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом. Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого.

Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт. Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу. Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», — сказал Монсон.

8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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