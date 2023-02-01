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    «Тюрьма может стать хорошим опытом». Боец Монсон согласился с Кокориным

    Бывший боец ММА Джефф Монсон оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

    «Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом. Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого.

    Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт. Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу. Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», — сказал Монсон.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2023 22:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2079

      Bozigit 1 час назад

      Ну явно не в примере с Кокориным).

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      Рейтинг: +7904

      nik55 2 часа назад

      голова отбитая и он учит

      1
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      Рейтинг: +1866

      jek718875 2 часа назад

      У Монсона голова есть, а мозгов в ней нет

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      Рейтинг: +24106

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ещё один мудлон вылез. Кто здесь личность-то? Ты, исколотый до безобразия, или Кокорин?

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      Рейтинг: +4265

      Питерский князь 2 часа назад

      Вот Кремов и Хрусталев, говорят, что чиновники, депутаты генералы, начали прислушываться к Кокорину. Пошли в тюрьму, на повышение квалифткпции.
      :)))

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