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    «У него еще до отсидки были беды с головой». Колосков – о Кокорине

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

    «У Кокорина уже давно беды с головой — еще до того, как он отсидел. Так может сказать человек, который вообще не сидел в тюрьме, честно говоря. Если бы он отсидел где-нибудь в глубинке — в Томской области или Красноярском крае, в серьезной обстановке, он вряд ли затеял бы разговор на эту тему.

    А вообще, нет смысла мусолить его слова. Какая разница, что он сказал? Кокорин уже давно не воспринимается как человек из футбольной среды. Все забыли о нем как о футболисте», — сказал Колосков.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +357

      Shak71 8 минут назад

      Кипр рад) у них новая звезда чемпа! Да и старается вроде, Саня) сколько к нему негатива было - а он легионер, борется за еврокубки! Только удачи)

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