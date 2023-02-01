«У него еще до отсидки были беды с головой». Колосков – о Кокорине

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

«У Кокорина уже давно беды с головой — еще до того, как он отсидел. Так может сказать человек, который вообще не сидел в тюрьме, честно говоря. Если бы он отсидел где-нибудь в глубинке — в Томской области или Красноярском крае, в серьезной обстановке, он вряд ли затеял бы разговор на эту тему.

А вообще, нет смысла мусолить его слова. Какая разница, что он сказал? Кокорин уже давно не воспринимается как человек из футбольной среды. Все забыли о нем как о футболисте», — сказал Колосков.

8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно