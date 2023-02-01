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  • Червиченко: «Возможно, Кокорин стал блатным и сейчас пропагандирует нам тюремные порядки»

Червиченко: «Возможно, Кокорин стал блатным и сейчас пропагандирует нам тюремные порядки»

1 февраля 2023, 20:29
5

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

«Эти слова подтверждают тезис об уровне образованности и структуре мышления футболистов. Конечно, он имел ввиду, что пребывание в мужском коллективе, в котором все ребята не порядок и надо уметь постоять за себя, закаляет. Это формирует характер, дает понимание того, что можно, что нельзя, что надо следить за словами. Но открою секрет — есть способ не хуже. Армия не хуже для формирования настоящего мужчины, в этой школе ты получишь то же, только в гораздо более цивилизованных условиях, а репутация Кокорина бы не пострадала. Только это проходит в раннем возрасте, формирует молодого человека.

А те, кто попадает в тюрьму — люди, не до конца понимающие, что делали, или понимали, но делали идиотский выбор. Как говорил мой знакомый из футбольной среды — хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел. Речь Александра опережает сознание — сначала сказал, потом подумал. Он, вероятно, имел ввиду школу жизни, только у него она прошла в тюрьме. У других людей это происходит иначе. Но, возможно, сказанное Александром позволяет нам предположить, что он стал блатным и потому сейчас проповедует такую обязательность пребывания в СИЗО, но это точно не то, что каждый нормальный мужчина должен пройти», – сказал Червиченко.

  • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
  • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
  • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Фиорентина Кокорин Александр Червиченко Андрей
Комментарии (5)
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Enter2006
1675272872
"Армия не хуже для формирования настоящего мужчины" - всё верно, в армию его и на СВО этого настоящего мужчину, и брата пусть прихватит. А если нравится тюремная закалка - то опять в СВО через ЧВК Вагнер.
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eugen-han
1675278303
Кокорин - фраерок по всем понятиям и даже не фармазон. Сидел он недолго в красной зоне, и по этому ничего знать про настоящую тюремную жизнь(быт и культура тюремного сообщества) в полной мере apriori не может, но разве что по наслышке от тех, кто тоже, где-то услышал звон, а не знает, где он. Школа жизни не в заключении, потому что и там по сути человек может быть свободным по состоянию души, когда есть дух свободы внутри. Кокорин должен благодарить судьбу, так как является её баловнем из-за того, что легко отделался, минуя испытания и скорби.
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DOCTOR PENALTY
1675278343
Хоть башка у Кокорина большая, но мозг подрастковый, мелкий, видно заразился дурью АУЕ.
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Fialet
1675278697
Он скорее петухом стал а не блатным.
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Рыло свина
1675280055
"угожничает" кокорин по "понятиям".
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