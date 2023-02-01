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    Червиченко: «Возможно, Кокорин стал блатным и сейчас пропагандирует нам тюремные порядки»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил слова форварда Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен побывать в тюрьме.

    «Эти слова подтверждают тезис об уровне образованности и структуре мышления футболистов. Конечно, он имел ввиду, что пребывание в мужском коллективе, в котором все ребята не порядок и надо уметь постоять за себя, закаляет. Это формирует характер, дает понимание того, что можно, что нельзя, что надо следить за словами. Но открою секрет — есть способ не хуже. Армия не хуже для формирования настоящего мужчины, в этой школе ты получишь то же, только в гораздо более цивилизованных условиях, а репутация Кокорина бы не пострадала. Только это проходит в раннем возрасте, формирует молодого человека.

    А те, кто попадает в тюрьму — люди, не до конца понимающие, что делали, или понимали, но делали идиотский выбор. Как говорил мой знакомый из футбольной среды — хвалиться надо не тем, что ты что-то сделал и сел, а наоборот — что-то сделал, но не сел. Речь Александра опережает сознание — сначала сказал, потом подумал. Он, вероятно, имел ввиду школу жизни, только у него она прошла в тюрьме. У других людей это происходит иначе. Но, возможно, сказанное Александром позволяет нам предположить, что он стал блатным и потому сейчас проповедует такую обязательность пребывания в СИЗО, но это точно не то, что каждый нормальный мужчина должен пройти», – сказал Червиченко.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.
    • Кокорин после выхода из тюрьмы подписал контракт с «Сочи». Затем он он поиграл за «Спартак» и «Фиорентину», а сейчас выступает на Кипре за «Арис».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1083

      Fialet 2 минуты назад

      Он скорее петухом стал а не блатным.

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      Рейтинг: +4264

      Питерский князь 4 минуты назад

      Сегодня млушал Хрусталева и Кремова.
      Вот там прикол был.
      Как они сказали, многое генералы и депутаты, чиновники начали прислушиваться к Кокорину. Пошли в тюрьму на повышение квалификации.
      :)))

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      Рейтинг: +24095

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Хоть башка у Кокорина большая, но мозг подрастковый, мелкий, видно заразился дурью АУЕ.

      0
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      Рейтинг: +207

      eugen-han 9 минут назад

      Кокорин - фраерок по всем понятиям и даже не фармазон.
      Сидел он недолго в красной зоне, и по этому ничего знать про настоящую тюремную жизнь(быт и культура тюремного сообщества) в полной мере apriori не может, но разве что по наслышке от тех, кто тоже, где-то услышал звон, а не знает, где он.
      Школа жизни не в заключении, потому что и там по сути человек может быть свободным по состоянию души, когда есть дух свободы внутри.
      Кокорин должен благодарить судьбу, так как является её баловнем из-за того, что легко отделался, минуя испытания и скорби.

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      Рейтинг: +5835

      Enter2006 1 час назад

      "Армия не хуже для формирования настоящего мужчины" - всё верно, в армию его и на СВО этого настоящего мужчину, и брата пусть прихватит. А если нравится тюремная закалка - то опять в СВО через ЧВК Вагнер.

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