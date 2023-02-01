Зарема – об интересе «Севильи» к Абаскалю: «Предлагаю без трофея не отпускать»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала интерес «Севильи» к главному тренеру московского клуба Гильермо Абаскалю.

«Уверена, что Абаскаль доработает до конца сезона с той же ответственностью и самоотдачей. Я знаю, что интерес к тренеру есть в Европе, но это нормально, буднично, так сказать, и не должно повлиять на работу в «Спартаке».

Отличительная черта нового поколения тренеров — 100 процентов концентрация на клубе, в котором работают. Предлагаю без трофея не отпускать.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно