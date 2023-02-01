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    Зарема – об интересе «Севильи» к Абаскалю: «Предлагаю без трофея не отпускать»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала интерес «Севильи» к главному тренеру московского клуба Гильермо Абаскалю.

    «Уверена, что Абаскаль доработает до конца сезона с той же ответственностью и самоотдачей. Я знаю, что интерес к тренеру есть в Европе, но это нормально, буднично, так сказать, и не должно повлиять на работу в «Спартаке».

    Отличительная черта нового поколения тренеров — 100 процентов концентрация на клубе, в котором работают. Предлагаю без трофея не отпускать.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.
    • Московский клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 50 минут назад

      Не дождётся трофея. Столько рыжему не прожить. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1434

      вальтер79 1 час назад

      ну все попал рыжий до пенсии будет работать лет двадцать))))

      1
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      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тоже свалит по семейным обстоятельствам, как и Тедеско? )

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