Кубок лиги. «Ньюкасл» победил «Саутгемптон (2:1) и вышел в финал турнира

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

Команда Эдди Хау выиграла оба матча с разницей в один мяч.

В финале «Ньюкасл» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Лонгстафф, 5; 2:0 – Лонгстафф, 21; 2:1 – Адамс, 29.

Удаления: Гимараеш, 82 – нет.

Первый матч: 1:0

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