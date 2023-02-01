Кубок лиги. «Ньюкасл» победил «Саутгемптон (2:1) и вышел в финал турнира

«Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги и по сумме двух встреч вышел в финал.
Команда Эдди Хау выиграла оба матча с разницей в один мяч.
В финале «Ньюкасл» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест».
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
Ньюкасл – Саутгемптон – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Лонгстафф, 5; 2:0 – Лонгстафф, 21; 2:1 – Адамс, 29.
Удаления: Гимараеш, 82 – нет.
Первый матч: 1:0
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»