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    Мостовой: «Дзюба может спокойно играть в любом клубе РПЛ. Никакой просмотр ему не нужен»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем Артeме Дзюбе.

    «Дзюба в нашем чемпионате может спокойно играть ещe три или четыре года в любой команде. Конечно, ему не нужен никакой просмотр. Ещe когда его переход в «Торпедо» сорвался, я говорил, что там не по футбольным причинам — просто кто-то не захотел», — сказал Мостовой.

    • Дзюба – свободный агент.
    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.01.2023 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11632

      R_a_i_n 57 минут назад

      Совсем дурной царь стал. Зюба не может нигде играть ибо ему ни где не рады!

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