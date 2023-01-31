Мостовой: «Дзюба может спокойно играть в любом клубе РПЛ. Никакой просмотр ему не нужен»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем Артeме Дзюбе.
«Дзюба в нашем чемпионате может спокойно играть ещe три или четыре года в любой команде. Конечно, ему не нужен никакой просмотр. Ещe когда его переход в «Торпедо» сорвался, я говорил, что там не по футбольным причинам — просто кто-то не захотел», — сказал Мостовой.
- Дзюба – свободный агент.
- 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
- Он забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: «Чемпионат»