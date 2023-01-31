«Динамо» сделало заявление о будущем Захаряна

Кто то писал, что его хочет Интер купить!
В пресс-службе «Динамо» прокомментировали будущее полузащитника Арсена Захаряна.
«К Арсену есть устойчивый интерес от европейских клубов, в том числе этой зимой. Комментировать конкретные предложения и детали контракта не считаем правильным.
Действительно, мы рассчитываем, что Захарян проведет весеннюю часть сезона в «Динамо». При этом мы готовы занимать конструктивную позицию при обсуждении предложений, которые будут соответствовать интересам нашего клуба и футболиста», – сообщили в клубе.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
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