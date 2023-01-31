«Динамо» сделало заявление о будущем Захаряна

В пресс-службе «Динамо» прокомментировали будущее полузащитника Арсена Захаряна.

«К Арсену есть устойчивый интерес от европейских клубов, в том числе этой зимой. Комментировать конкретные предложения и детали контракта не считаем правильным.

Действительно, мы рассчитываем, что Захарян проведет весеннюю часть сезона в «Динамо». При этом мы готовы занимать конструктивную позицию при обсуждении предложений, которые будут соответствовать интересам нашего клуба и футболиста», – сообщили в клубе.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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