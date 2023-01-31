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    «Динамо» сделало заявление о будущем Захаряна

    В пресс-службе «Динамо» прокомментировали будущее полузащитника Арсена Захаряна.

    «К Арсену есть устойчивый интерес от европейских клубов, в том числе этой зимой. Комментировать конкретные предложения и детали контракта не считаем правильным.

    Действительно, мы рассчитываем, что Захарян проведет весеннюю часть сезона в «Динамо». При этом мы готовы занимать конструктивную позицию при обсуждении предложений, которые будут соответствовать интересам нашего клуба и футболиста», – сообщили в клубе.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -43

      diamondfan 40 секунд назад

      Кто то писал, что его хочет Интер купить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9707

      САДЫЧОК 6 минут назад

      Не , у него предложений - и не было !
      Обычный средний футболист !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24075

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Хорошее заявление, только бы выполнялось без ущерба клубу и игроку.

      0
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