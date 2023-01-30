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    «Нелогичные и необоснованные». «Ювентус» – о санкциях против клуба

    «Ювентус» выпустил официальное заявление, в котором говорится о планах клуба обжаловать санкции.

    • С туринцев сняли 15 очков в Серии А.
    • Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».
    • Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

    «Клуб и его юридическая команда внимательно прочитали и тщательно проанализируют мотивировочную часть решения Федерального апелляционного суда.

    В связи с этим документом, предсказуемым по содержанию в свете тяжелого решения, но ущербным из-за очевидной нелогичности, мотивировочных недостатков и необоснованности с точки зрения права, организация подготовит апелляцию в установленные сроки.

    Правомерность доводов «Ювентуса» будет отстаиваться твердо, но с уважением к учреждением, вынесшим решение», – сказано в заявлении.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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    30.01.2023 22:51
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