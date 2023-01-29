Мостовой – о Головине: «Подумаешь, царем назвали его. Царь у нас был один в футболе»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу прозвища полузащитника «Монако» Александра Головина.
- Во Франции 26-летнего россиянина называют «Царь».
- Это прозвище носил Мостовой, когда играл в «Сельте».
«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает.
Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – сказал Мостовой.
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Источник: «Спорт-Экспресс»