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    Мостовой – о Головине: «Подумаешь, царем назвали его. Царь у нас был один в футболе»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался по поводу прозвища полузащитника «Монако» Александра Головина.

    • Во Франции 26-летнего россиянина называют «Царь».
    • Это прозвище носил Мостовой, когда играл в «Сельте».

    «Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает.

    Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2023 22:33
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