Пиоли: «Скудетто для «Милана» в этом сезоне – попадание в топ-4»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после матча 20-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:5).

«В этом сезоне мы не возьмем скудетто. Скудетто в этом году для нас – попадание в топ-4.

Мы разочарованы пощечиной от «Сассуоло». Трудно комментировать. Такие моменты можно преодолеть только через командную работу», – сказал Пиоли.

«Милан» идет в Серии А 4-м.

Команда – действующий победитель Серии А.

«Милан» пропустил 4+ гола в 2 матчах Серии А впервые в истории.

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