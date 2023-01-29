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    Пиоли: «Скудетто для «Милана» в этом сезоне – попадание в топ-4»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после матча 20-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:5).

    «В этом сезоне мы не возьмем скудетто. Скудетто в этом году для нас – попадание в топ-4.

    Мы разочарованы пощечиной от «Сассуоло». Трудно комментировать. Такие моменты можно преодолеть только через командную работу», – сказал Пиоли.

    • «Милан» идет в Серии А 4-м.
    • Команда – действующий победитель Серии А.
    • «Милан» пропустил 4+ гола в 2 матчах Серии А впервые в истории.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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