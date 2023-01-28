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    Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из клуба форварда Малкома. Он интересен «ПСЖ».

    «Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита» – думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без того же Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков.

    У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Килиан Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает. У «Зенита» столько качественных бразильцев, что без сомнений, они – чемпионы», – сказал Петржела.

    • «ПСЖ» думает об аренде Малкома.
    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +374

      НикКин 15 минут назад

      Такое чувство что не которые сами новости придумывают и пишут

      0
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      Рейтинг: +20706

      derrik2000 17 минут назад

      Смотрю, кто-то из журналюг нашёл себе "золотую жилу" нехилого приработка.
      В Чехии небось ентот журналюга, спасаясь от мобилизации, подъедается, а заодно и Петержелу периодически "доит" на сомнительные высказывания, обещая "по-честному" делиться полученным гонорарием за публикации. )))
      Главное, чтобы эти высказывания были скандальными, "на злобу дня".
      Тогда проблем с их публикацией не возникнет.

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      Рейтинг: +11567

      R_a_i_n > derrik2000 12 минут назад

      Да неееее! Тут все проще. Посещаемость бомбардира падает, вот они и размещают всю желтуху во имя поднятия рейтинга. Как говорил Задорнов - " У торгашей нет Родины"

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      Рейтинг: +67046

      portero 17 минут назад

      Просто это не проверить, но я думаю стал бы....

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      Рейтинг: +11567

      R_a_i_n 28 минут назад

      Пэдржела совсем ума лишился на старости...

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