Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из клуба форварда Малкома. Он интересен «ПСЖ».

«Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита» – думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без того же Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков.

У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Килиан Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает. У «Зенита» столько качественных бразильцев, что без сомнений, они – чемпионы», – сказал Петржела.

«ПСЖ» думает об аренде Малкома.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

РПЛ возобновится в марте.

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