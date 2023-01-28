Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом»

Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом»

28 января 2023, 18:01
25

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из клуба форварда Малкома. Он интересен «ПСЖ».

«Ожидаемо, что Малком уходит из «Зенита» – думаю, он мог бы играть в любой команде мира. Но команда Семака и без того же Малкома станет чемпионом, потому что у них много других качественных игроков.

У «Спартака» не было бы шансов на золотые медали, если бы за них играл Килиан Мбаппе, он бы даже им не помог, потому что один игрок высокого уровня ничего не решает. У «Зенита» столько качественных бразильцев, что без сомнений, они – чемпионы», – сказал Петржела.

  • «ПСЖ» думает об аренде Малкома.
  • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
  • РПЛ возобновится в марте.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Реакция Петржелы на поражение «Зенита» от «Спартака» 13
Петржела вынес вердикт «Спартаку» 24
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом» 20
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Зенит Спартак Мбаппе Килиан Петржела Властимил
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1674918810
Пэдржела совсем ума лишился на старости...
Ответить
portero
1674919468
Просто это не проверить, но я думаю стал бы....
Ответить
derrik2000
1674919505
Смотрю, кто-то из журналюг нашёл себе "золотую жилу" нехилого приработка. В Чехии небось ентот журналюга, спасаясь от мобилизации, подъедается, а заодно и Петержелу периодически "доит" на сомнительные высказывания, обещая "по-честному" делиться полученным гонорарием за публикации. ))) Главное, чтобы эти высказывания были скандальными, "на злобу дня". Тогда проблем с их публикацией не возникнет.
Ответить
nik55
1674923249
Петржела-----тебе даже врачи уже не помогут
Ответить
Zenit40k
1674925655
Спартаку уже ничего не поможет ,гыгы Мбапе про такую помойку как спартак даже и не слышал никогда
Ответить
Вомбат
1674927960
Пану ПЖ не дают покоя лавры Заремы. Он без конца дает интервью российским СМИ. И такой же бред, только в обратную сторону.
Ответить
aaaaahhhh
1674931991
какой дебил берет интервью у этого маразматика????
Ответить
Кузьмич на трибуне
1674932601
Как то странно слышать из уст хорошего тренера такое: "потому что один игрок высокого уровня ничего не решает". А как же Месси в сборной Аргентины? На нём только и взяли чемпионство, а как та же сборная Аргентины с Марадоной? А как Наполи с Марадоной? , А как сборная Италии в 1982м усилиями Паоло Росси победила Бразилию, Аргентину ,Польшу и Германию? А как Зидан помог в финале победить Бразилию? Хоть Неймара, хоть Мбаппе, и звёзды Зенита потухнут как свеча в ураган.
Ответить
sv1969
1674938874
Пан похоже проиграл зенитовские гонорары , вот и сидит на подсосе у журналюг!
Ответить
NewLife
1674940672
"Считать по нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!" В.С. Высоцкий
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
11
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
11
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
9
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
27
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
9
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
17
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
27
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
9
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
9
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
16
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
20
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
31
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
203
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+