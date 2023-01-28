Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры?»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает нецелесообразным приглашение иностранных тренеров в клубы РПЛ.
«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян.
За кем из тех, кто сейчас без работы? Имeн называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.
Сeмин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал Канчельскис.
- Сейчас в клубах РПЛ работают 11 российских тренеров и 5 легионеров.
- Список иностранцев: Гильермо Абаскаль («Спартак»), Славиша Йоканович («Динамо»), Марцел Личка («Оренбург»), Владимир Ивич («Краснодар»), Виктор Гончаренко («Урал»).
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Источник: «Чемпионат»