Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры?»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает нецелесообразным приглашение иностранных тренеров в клубы РПЛ.

    «Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян.

    За кем из тех, кто сейчас без работы? Имeн называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.

    Сeмин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал Канчельскис.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис: «РФС и УЕФА ведут переговоры о возвращении юниорских и молодежных сборных»
    Канчельскис допустил, что у Дзюбы может возникнуть конфликт с тренером «Пари НН» 6
    Канчельскис считает, что Глушаков может стать основным игроком «Спартака» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12841

      Алексей З 1 минуту назад

      Все перечисленные имели шанс поработать в РПЛ и ничем вразумительным не запомнились.
      Иностранцев приглашают , потому что они сильнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28111

      JTherry 49 минут назад

      Андрюшанчик о себе любимом беспокоится: а вдруг в Саудовской Аравии не выгорит ничего, куда бедному литовскому еврею податься..?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Азбука 51 минуту назад

      Возмущаться наличием иностранных тренеров в РПЛ нынче не актуально.
      У Зенита давно тренер отечественный. Хочешь быть в нынешней повестке, ругай за количество бразильцев в команде и будет тебе счастье)).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      k611 1 час назад

      Если иностранные тренеры хорошо выполняют свою работу, то почему нет. Всегда нужны новые идеи, взгляд со стороны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3521

      momwig_ 1 час назад

      А ведь так славно бегал за МЮ... Ну, недолго правда. Пока не разглядел, что правда тупой, а не с языком проблемы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11