Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры?»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает нецелесообразным приглашение иностранных тренеров в клубы РПЛ.

«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян.

За кем из тех, кто сейчас без работы? Имeн называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.

Сeмин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал Канчельскис.

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