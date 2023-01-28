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Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры?»

28 января 2023, 13:41
6

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает нецелесообразным приглашение иностранных тренеров в клубы РПЛ.

«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян.

За кем из тех, кто сейчас без работы? Имeн называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.

Сeмин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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momwig_
1674904008
А ведь так славно бегал за МЮ... Ну, недолго правда. Пока не разглядел, что правда тупой, а не с языком проблемы
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k611
1674907425
Если иностранные тренеры хорошо выполняют свою работу, то почему нет. Всегда нужны новые идеи, взгляд со стороны...
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Азбука
1674907953
Возмущаться наличием иностранных тренеров в РПЛ нынче не актуально. У Зенита давно тренер отечественный. Хочешь быть в нынешней повестке, ругай за количество бразильцев в команде и будет тебе счастье)).
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JTherry
1674908062
Андрюшанчик о себе любимом беспокоится: а вдруг в Саудовской Аравии не выгорит ничего, куда бедному литовскому еврею податься..?)
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Марк Аврелий!
1674919596
долой иностранцев. за санкции их. у нас без дела Канчельскисы, Мостовые
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zigbert
1674925783
Себя еще не занес в этот список российских тренеров, наверное из за скромности. Но намек сделал.
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