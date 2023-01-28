Зарема должна была стать ведущей жеребьевки второго сезона Медиалиги

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, кто мог стать ведущей жеребьевки второго сезона МФЛ.

По его словам, было согласовано участие Заремы Салиховой, однако смена владельца в «Спартаке» не позволила этим планам реализоваться.

«Изначально по договоренности с ней – Зарема должна была вести жеребьевку второго сезона.

Мы опоздали с Женей Савиным, который вел жеребьевку первого сезона, в две недели. В две недели мы опоздали с Заремой.

Женька тогда исполнил свой видос и уехал, а Зарема стала жертвой того, что супруг избавился от актива, которым владел.

Понятное дело – было немножко не комильфо приходить в проданный ими же дом обратно.

А так Зарема была готова вести жеребьевку Медиалиги на стадионе «Спартака». Это было бы очень символично», – заявил Осипов.

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