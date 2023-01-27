Тренер «ПСЖ» Гальтье: «Было бы хорошо усилить атаку»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье подтвердил необходимость подписания нового атакующего футболиста.

По его словам, усиление состава потребовалось в связи с уходом вингера Пабло Сарабии в «Вулверхэмптон».

«Я уже говорил вам, что если кто-то уйдет, то ему будет нужна замена. Сейчас было бы хорошо усилить атаку», – сказал Гальтье.

Сообщалось о переговорах «ПСЖ» с Малкомом из «Зенита».

Бразилец забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.

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