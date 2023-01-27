«ПСЖ» сегодня проведет переговоры о трансфере Малкома (L’Equipe)

«ПСЖ» сохраняет интерес к вингеру «Зенита» Малкому.
Парижане считают, что купить Райана Шерки у «Лиона» будет сложно раньше лета, поэтому прорабатывают альтернативные варианты усиления атаки.
Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца запланированы на сегодня, 27 января.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: L’Equipe