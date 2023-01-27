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    «ПСЖ» сегодня проведет переговоры о трансфере Малкома (L’Equipe)

    «ПСЖ» сохраняет интерес к вингеру «Зенита» Малкому.

    Парижане считают, что купить Райана Шерки у «Лиона» будет сложно раньше лета, поэтому прорабатывают альтернативные варианты усиления атаки.

    Переговоры о трансфере 25-летнего бразильца запланированы на сегодня, 27 января.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Slavan52 53 минуты назад

      Денег не хватит

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