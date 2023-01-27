Букмекеры в Италии перестали принимать ставки на вылет «Ювентуса» из Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, местные букмекеры опасаются новых санкций в отношении «Ювентуса» в виде снятия очков или прямого понижения в классе.

С туринцев уже сняли 15 очков в Серии А.

После этого команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.

Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».

Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

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