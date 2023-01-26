«Далек от уровня игрока, которого берут на замену Жиго». Корнеев – о новичке «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил трансферы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в «Спартак».

– По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества.

– Что можете сказать по Таварешу?

– Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов.

За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка, но надеюсь она сработает, и игрок будет радовать своих болельщиков.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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