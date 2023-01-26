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  • «Далек от уровня игрока, которого берут на замену Жиго». Корнеев – о новичке «Спартака»

«Далек от уровня игрока, которого берут на замену Жиго». Корнеев – о новичке «Спартака»

26 января 2023, 13:59
6

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил трансферы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в «Спартак».

– По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества.

– Что можете сказать по Таварешу?

– Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов.

За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка, но надеюсь она сработает, и игрок будет радовать своих болельщиков.

  • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
  • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тавареш Томаш Дуарте Алексис
Комментарии (6)
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derrik2000
1674732380
Буду делать вывод о полезности прибывших после 3-4 матчей весеннего отрезка, но, возможно, и раньше, если кто-то из них будет результативно косячить.
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моэм
1674734168
Судя по тому как Спартак рванул вперёд , уже после ухода Жиго , стало ясно . что последний не являлся ключевой фигурой.....тут как говорится "отряд не заметил потери бойца" ...судя по пропущенным и забитым голам его давно и отлично заменили наши ребята ....поэтому новые покупки никак нельзя связывать с именем Жиго ушедшем аж 10 месяцев назад.....а Корнеев со своим комментом выглядит как "тормоз" .
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sv1969
1674734176
Дуарте может слева ещё сыграть
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шахта Заполярная
1674741889
Меня не убедил. А кто ты такой для Спартака, что бы перед тобой отчитываться, обычная говорящая голова.
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