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    «Далек от уровня игрока, которого берут на замену Жиго». Корнеев – о новичке «Спартака»

    Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил трансферы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в «Спартак».

    – По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества.

    – Что можете сказать по Таварешу?

    – Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов.

    За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка, но надеюсь она сработает, и игрок будет радовать своих болельщиков.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      sv1969 1 час назад

      Дуарте может слева ещё сыграть

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      Рейтинг: +2263

      моэм 1 час назад

      Судя по тому как Спартак рванул вперёд , уже после ухода Жиго , стало ясно . что последний не являлся ключевой фигурой.....тут как говорится "отряд не заметил потери бойца" ...судя по пропущенным и забитым голам его давно и отлично заменили наши ребята ....поэтому новые покупки никак нельзя связывать с именем Жиго ушедшем аж 10 месяцев назад.....а Корнеев со своим комментом выглядит как "тормоз" .

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      Рейтинг: +33371

      VVM1964 > моэм 52 минуты назад

      Странную взаимосвязь ты выстроил - уход Жиго и положение Спартака, не всегда это происходит "благодаря", иногда и "вопреки" , что же касаемо замены, то не могу сказать что "наши ребята" на ура заменили ушедшего - проблемы в центре всё же есть ...

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      Рейтинг: +20696

      derrik2000 1 час назад

      Буду делать вывод о полезности прибывших после 3-4 матчей весеннего отрезка, но, возможно, и раньше, если кто-то из них будет результативно косячить.

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      Рейтинг: +230

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Они любят подбирать то, что никому кому не нужно. гыгыы

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