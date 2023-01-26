«Далек от уровня игрока, которого берут на замену Жиго». Корнеев – о новичке «Спартака»

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил трансферы Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в «Спартак».
– По первым впечатлениям качества Дуарте далеки от уровня игрока, которого предполагалось взять на замену Жиго. Меня не убедил, но уверен, что те, кто принимал решение по парагвайцу, знают лучше его качества.
– Что можете сказать по Таварешу?
– Тавареш, в принципе, достаточно талантливый игрок, который может играть на разных позициях, но он только недавно вернулся после очень серьезной травмы колена, связанной с разрывом крестов.
За последние 4 года он сыграл чуть больше 40 матчей. Это ставка, но надеюсь она сработает, и игрок будет радовать своих болельщиков.
- Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
- «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»