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    «Всех алкоголиков будем знать в лицо». Радимов призвал вместе с Fan ID вернуть пиво на стадионы

    Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что сейчас подходящий момент для возвращения пива на футбольные стадионы.

    – А вы сами Fan ID оформлять собираетесь?

    – Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чем – пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах.

    Я думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны... Нет.

    Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать – что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире?

    А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать – зарабатывайте сами!

    Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов.

    А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо.

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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    Источник: «РБ Спорт»

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