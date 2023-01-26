«Всех алкоголиков будем знать в лицо». Радимов призвал вместе с Fan ID вернуть пиво на стадионы

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что сейчас подходящий момент для возвращения пива на футбольные стадионы.

– А вы сами Fan ID оформлять собираетесь?

– Да, я оформлю. Но я бы задумался вот о чем – пока идет эта кампания с внедрением карты болельщика, надо разрешить продажу пива на стадионах.

Я думаю, наше общество вполне на это созрело. Это же не как 20 лет назад, когда выпил пива, потом где-то из-под полы налил водки и пошел буянить на трибуны... Нет.

Ну и Fan ID для чего делается? Чтобы не было эксцессов на трибунах. Так тогда логично и пиво разрешить продавать – что плохого в том, что друзья сходят на стадион и выпьют по кружечке, как это делается во всем мире?

А клубам и пивным компаниям будет дополнительный заработок. И Ирина Роднина, которую мы все уважаем, не будет кричать – зарабатывайте сами!

Так поднимите этот вопрос в Госдуме, раз ввели эти карты. Тогда и процесс с Fan ID будет вызывать гораздо меньше вопросов.

А всех дебоширов, пьяниц и алкоголиков с этой новой системой мы будем знать в лицо.

Fan ID начали оформлять с июля.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости игр.

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