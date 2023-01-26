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    «Фулхэм» близок к аренде защитника «Арсенала»

    Правый защитник «Арсенала» Седрик Соареш, вероятно, сменит команду до конца января.

    Ожидается, что в ближайшие дни 31-летний футболист присоединится к «Фулхэму» на правах аренды.

    Новый клуб полностью возьмет на себя зарплату португальца в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

    У «Фулхэма» не будет права или обязательства выкупа Соареша, то есть по окончании сезона он точно вернется в «Арсенал».

    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах «Арсенала» (119 минут).
    • Контракт Соареша с клубом действует до 2024 года.

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    Источник: ESPN

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