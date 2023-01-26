«Фулхэм» близок к аренде защитника «Арсенала»

Правый защитник «Арсенала» Седрик Соареш, вероятно, сменит команду до конца января.

Ожидается, что в ближайшие дни 31-летний футболист присоединится к «Фулхэму» на правах аренды.

Новый клуб полностью возьмет на себя зарплату португальца в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

У «Фулхэма» не будет права или обязательства выкупа Соареша, то есть по окончании сезона он точно вернется в «Арсенал».

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах «Арсенала» (119 минут).

Контракт Соареша с клубом действует до 2024 года.

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