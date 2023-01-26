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    «Кровь закипит в жилах!». Карраскаль – о следующем дерби ЦСКА – «Спартак»

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что проникся атмосферой столичного дерби против «Спартака».

    «Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби – перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него.

    Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое – кровь в жилах закипит!

    В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся», – сказал Карраскаль.

    • У колумбийца в дерби со «Спартаком» по одной победе, ничьей и поражению.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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