«Кровь закипит в жилах!». Карраскаль – о следующем дерби ЦСКА – «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что проникся атмосферой столичного дерби против «Спартака».

«Я прочувствовал противостояние ЦСКА и «Спартака» в третьем дерби – перед игрой прямо ощущалось напряжение, какая-то дрожь: все ждали матча, настраивались на него.

Так что, когда в следующий раз выйду на поле против «Спартака», уже полностью буду понимать, что это такое – кровь в жилах закипит!

В первом дерби я вообще дебютировал за ЦСКА: мы победили, а я даже и не понял, что это было. Но сейчас уже проникся», – сказал Карраскаль.

У колумбийца в дерби со «Спартаком» по одной победе, ничьей и поражению.

Он выступает за ЦСКА с февраля 2022 года.

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