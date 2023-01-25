Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 1/4 финала Кубка Испании против «Сосьедада».

Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Барселона: Тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Дембеле.

«Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.

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