Ориентировочные составы «Барселоны» и «Сосьедада» на матч 1/4 финала Кубка Испании.

Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Барселона: Иньяки Пенья – Эктор Бельерин, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Жорди Альба – Франк Кессье, Серхи Роберто, Пабло Торре – Ферран Торрес, Рафинья Диас, Роберт Левандовски.

Сосьедад: Алехандро Ремиро – Андони Горосабель, Робин Ле Норман, Хон Пачеко, Айен Муньос – Мартин Субименди – Брайс Мендес, Микель Мерино, Роберт Наварро – Александер Серлот, Микель Оярсабаль.

«Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.

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