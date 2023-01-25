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    «Барселона» – «Сосьедад»: стартовые составы на 1/4 финала Кубка Испании

    Ориентировочные составы «Барселоны» и «Сосьедада» на матч 1/4 финала Кубка Испании.

    Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Барселона: Иньяки ПеньяЭктор Бельерин, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Жорди АльбаФранк Кессье, Серхи Роберто, Пабло ТорреФерран Торрес, Рафинья Диас, Роберт Левандовски.

    Сосьедад: Алехандро Ремиро – Андони Горосабель, Робин Ле Норман, Хон Пачеко, Айен Муньос – Мартин Субименди – Брайс Мендес, Микель Мерино, Роберт Наварро – Александер Серлот, Микель Оярсабаль.

    «Барса» победила «Сосьедад» во всех пяти последних очных матчах.

    В последний раз команды встречались 21 августа 2022 года – «Барса» выиграла со счетом 4:1. Роберт Левандовски сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 1.58
    • Ничья – 4.35
    • Победа «Сосьедада» – 7.00

    Где смотреть матч Барселона – Сосьедад

    Во сколько смотреть матч Барселона – Сосьедад

    Прогноз на Барселона – Сосьедад

    Источник: «Бомбардир»

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