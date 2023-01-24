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    «Выброшенные деньги». Червиченко – о новичках «Спартака» Тавареша и Дуарте

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за трансферы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

    «У меня изначально нет веры в спартаковского спортивного директора (Пол Эшуорт – прим. «Бомбардира»). К этим сделкам максимально настороженное отношение. То, что до сих пор никто не рассказал формулу противодействия пункту ФИФА о приостановке контрактов — считаю, что это выброшенные деньги, сколько бы они ни стоили.

    Не заиграют — деньги в корзину. Заиграют — тут же поманят и убегут, соответственно деньги туда же. Либо нашли формулу, либо в команде окопались мазохисты», — сказал Червиченко.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3998

      raritet 41 минуту назад

      Всегда интересно посмотреть на новых людей. Думаю, что хуже тех, что есть они вряд ли будут. Тем более, за небольшие деньги. Единственное, необходимо время на адаптацию.

      0
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      Рейтинг: +100678

      sv1969 1 час назад

      Не топлю за КБ , но помню он вроде пачками **** с пальм привозил! Если не прав извиняюсь!

      1
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      Рейтинг: +20664

      derrik2000 > sv1969 13 минут назад

      Не особо-то и "с пальм", но то, что ПАЧКАМИ - эт точно.
      Плюс уже НАФТАЛИНОВЫЙ, сидящий на лавочке у своего дома и греющийся на тёплом итальянском солнышке глубокий пенсионер - Невио Скала...

      0
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      Рейтинг: +87

      AlexanderFCSM 1 час назад

      Во животное, нет бы порадоваться за клуб, можно ведь просто сказать "отношусь насторожено", но нет, надо все обосрать, и трансферы эти вряд ли эшфорда

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      Рейтинг: +1721

      шахта Заполярная 1 час назад

      Тебе то какое дело до Спартака опарыш

      2
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      Рейтинг: +566

      Болотоход 1 час назад

      Желчь потекла с червя!!

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      Рейтинг: +20664

      derrik2000 1 час назад

      Вот уж кому-кому, а червяку лучше сидеть и молчать в тряпочку.
      Столько усилий приложил, чтобы УНИЧТОЖИТЬ Спартак после покупки команды у ОИРа, аж диву даёшься вспоминая...

      3
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      Рейтинг: +1883

      alefreddy 1 час назад

      откуда пузырек все знает может в контракте все прописали.Про Абаскаля тоже он негатив прыскал сейчас перекрасился

      4
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      Рейтинг: +33342

      VVM1964 > alefreddy 58 минут назад

      «Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живет веками, однако «Спартак» зачем-то пытается ее опровергнуть. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух играх. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырех матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать. скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и снизится.
      Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счет скорости " – Червиченко. февраль 2021 года
      Судя по его прогнозам - " Хорошие сапоги, надо брать" ( хф Служебный роман ) . )))

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