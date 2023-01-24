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  • «Выброшенные деньги». Червиченко – о новичках «Спартака» Тавареша и Дуарте

«Выброшенные деньги». Червиченко – о новичках «Спартака» Тавареша и Дуарте

24 января 2023, 21:20
11

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за трансферы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«У меня изначально нет веры в спартаковского спортивного директора (Пол Эшуорт – прим. «Бомбардира»). К этим сделкам максимально настороженное отношение. То, что до сих пор никто не рассказал формулу противодействия пункту ФИФА о приостановке контрактов — считаю, что это выброшенные деньги, сколько бы они ни стоили.

Не заиграют — деньги в корзину. Заиграют — тут же поманят и убегут, соответственно деньги туда же. Либо нашли формулу, либо в команде окопались мазохисты», — сказал Червиченко.

  • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
  • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тавареш Томаш Дуарте Алексис Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alefreddy
1674585412
откуда пузырек все знает может в контракте все прописали.Про Абаскаля тоже он негатив прыскал сейчас перекрасился
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derrik2000
1674585902
Вот уж кому-кому, а червяку лучше сидеть и молчать в тряпочку. Столько усилий приложил, чтобы УНИЧТОЖИТЬ Спартак после покупки команды у ОИРа, аж диву даёшься вспоминая...
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шахта Заполярная
1674587077
Тебе то какое дело до Спартака опарыш
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AlexanderFCSM
1674587275
Во животное, нет бы порадоваться за клуб, можно ведь просто сказать "отношусь насторожено", но нет, надо все обосрать, и трансферы эти вряд ли эшфорда
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sv1969
1674588083
Не топлю за КБ , но помню он вроде пачками **** с пальм привозил! Если не прав извиняюсь!
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raritet
1674589317
Всегда интересно посмотреть на новых людей. Думаю, что хуже тех, что есть они вряд ли будут. Тем более, за небольшие деньги. Единственное, необходимо время на адаптацию.
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ScarlettOgusania
1674594696
Верить дерьмовой "аналитике" червяка - себя не уважать, даже в данном посте он облажался - Дуарте и Тавареш креатуры не Эшуорта, а Абаскаля)
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Krics
1674611777
Про Абаскаля что то в этом духе высказывался.
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Oldtrafford83
1674624834
Когда уже этому петуху запретят говорить?!
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