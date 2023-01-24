«Выброшенные деньги». Червиченко – о новичках «Спартака» Тавареша и Дуарте

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал московский клуб за трансферы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«У меня изначально нет веры в спартаковского спортивного директора (Пол Эшуорт – прим. «Бомбардира»). К этим сделкам максимально настороженное отношение. То, что до сих пор никто не рассказал формулу противодействия пункту ФИФА о приостановке контрактов — считаю, что это выброшенные деньги, сколько бы они ни стоили.

Не заиграют — деньги в корзину. Заиграют — тут же поманят и убегут, соответственно деньги туда же. Либо нашли формулу, либо в команде окопались мазохисты», — сказал Червиченко.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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