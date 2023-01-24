Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне». Он спрашивал у Бартомеу, сколько зарабатывает Лео

Нападающий Криштиану Роналду хотел быть самым высокооплачиваемым игроком мира в период выступлений за «Реал».

Он был одержим зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне», переживая, что тот зарабатывает больше.

В ходе одной из церемоний по вручению индивидуальных наград португалец поговорил с экс-президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу.

Бывший руководитель каталонского клуба сказал Роналду, что оклад Месси вдвое больше, чем у него.

Вскоре после этого форвард покинул «Реал» и перешел в «Ювентус», который предложил ему более высокую зарплату.

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