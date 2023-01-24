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    Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне». Он спрашивал у Бартомеу, сколько зарабатывает Лео

    Нападающий Криштиану Роналду хотел быть самым высокооплачиваемым игроком мира в период выступлений за «Реал».

    Он был одержим зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне», переживая, что тот зарабатывает больше.

    В ходе одной из церемоний по вручению индивидуальных наград португалец поговорил с экс-президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу.

    Бывший руководитель каталонского клуба сказал Роналду, что оклад Месси вдвое больше, чем у него.

    Вскоре после этого форвард покинул «Реал» и перешел в «Ювентус», который предложил ему более высокую зарплату.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7673

      mihail200606 40 минут назад

      Чмошник

      0
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      Рейтинг: +3522

      Axe111 1 час назад

      Класс

      0
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      Рейтинг: +24972

      bset 1 час назад

      Теперь уже смысла нет соревноваться в чемпионом мира

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