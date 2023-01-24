Роналду был одержим зарплатой Месси в «Барселоне». Он спрашивал у Бартомеу, сколько зарабатывает Лео

Нападающий Криштиану Роналду хотел быть самым высокооплачиваемым игроком мира в период выступлений за «Реал».
Он был одержим зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне», переживая, что тот зарабатывает больше.
В ходе одной из церемоний по вручению индивидуальных наград португалец поговорил с экс-президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу.
Бывший руководитель каталонского клуба сказал Роналду, что оклад Месси вдвое больше, чем у него.
Вскоре после этого форвард покинул «Реал» и перешел в «Ювентус», который предложил ему более высокую зарплату.
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Источник: Daily Mail