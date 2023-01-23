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    Рамирес назвал три блюда русской кухни, которые ему нравятся больше всего

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес назвал любимые блюда русской кухни.

    – Ты как-то говорил, что обожаешь борщ, но не любишь водку. А что еще из русской кухни нравится?

    – Да я не могу сказать, что борщ прямо люблю... Но он неплохой! В Венгрии есть гуляш – вот его тоже люблю. А в России, помимо борща, нравятся вареники, только внутри обязательно должен быть сыр. В Эквадоре есть похожее блюдо.

    – Все легионеры говорят, что им нравится борщ и сырники. А тебе вареники.

    – Вареники очень вкусные. Сырники тоже хорошие. Из десертов мне нравится торт «Наполеон». В России вообще много вкусной еды! Особенно тортики.

    • 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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