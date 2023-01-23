Рамирес назвал три блюда русской кухни, которые ему нравятся больше всего

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес назвал любимые блюда русской кухни.

– Ты как-то говорил, что обожаешь борщ, но не любишь водку. А что еще из русской кухни нравится?

– Да я не могу сказать, что борщ прямо люблю... Но он неплохой! В Венгрии есть гуляш – вот его тоже люблю. А в России, помимо борща, нравятся вареники, только внутри обязательно должен быть сыр. В Эквадоре есть похожее блюдо.

– Все легионеры говорят, что им нравится борщ и сырники. А тебе вареники.

– Вареники очень вкусные. Сырники тоже хорошие. Из десертов мне нравится торт «Наполеон». В России вообще много вкусной еды! Особенно тортики.

28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.

У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию