Гаврилов: «Спартаку» не нужны легионеры»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что московскому клубу не нужны легионеры.
«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить.
Сейчас иностранцы не нужны красно-белым. Что наши футболисты не выступают на международных соревнованиях, что они. Получается, легионеры только во внутреннем российском чемпионате могут играть», — сказал Гаврилов.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
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Источник: «РБ Спорт»