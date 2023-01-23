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Гаврилов: «Спартаку» не нужны легионеры»

23 января 2023, 15:30
10

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что московскому клубу не нужны легионеры.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить.

Сейчас иностранцы не нужны красно-белым. Что наши футболисты не выступают на международных соревнованиях, что они. Получается, легионеры только во внутреннем российском чемпионате могут играть», — сказал Гаврилов.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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derrik2000
1674478190
С Юрой полностью согласен: НЕ НУЖНЫ - И ТОЧКА! Но, правда, возникает вопрос: А КАК ЗАСТАВИТЬ руководство ведущих клубов переориентировать трансферную политику на поиск талантов ВНУТРИ России??? Сейчас, ведь, всем "гламур" подавай: чемпионаты ТОП-5, да и просто Гейропа, ну, на худой конец (из-за СВО - приоритет) Латинская Америка... Не хотят агенты (вот ЧИРИЙ НА ТЕЛЕ НАШЕГО ФУТБОЛА!) работать внутри России. Да и не знают они, по большому счёту, эту самую ТВАЛАНТЛИВУЮ Россию! ((( Лучше "командировки-переговоры-переговоры-переговоры...", но ТУДА, за бугор. ТАМ и покайфовать неслабо можно, и приличные агентские в СКВ срубить... Лафа. в общем. А В РОССИИ НУЖНО РАБОТАТЬ!!!
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NewLife
1674479486
Если ты не понимаешь, это твои проблемы. Не можешь привести какие либо серьезные доводы для обоснования своей позиции, кроме заботы о деньгах в чужом кармане. Как так, Спартаку не нужны, а синиту нужны ? Лучше посчитай гос деньги у немытых. Если патриотически окуклиться в идеологии чучхэ, как в сев. Корее, то это только во вред футболу. Хотелось бы, чтобы ты, уважаемый, прекрасный в прошлом игрок, сначала изучил международный опыт перед тем как выступать с такими подачами дерьму из РБ Спорт и разным дурикам.
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VVM1964
1674480060
Давайте уберем легионеров из Спартака и - ... думаю будем в нижней половине турнирной таблице и это еще оптимистично.
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DVOK68
1674481755
Васильич переутомился...)
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sineerig
1674491991
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