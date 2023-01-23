Гаврилов: «Спартаку» не нужны легионеры»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что московскому клубу не нужны легионеры.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить.

Сейчас иностранцы не нужны красно-белым. Что наши футболисты не выступают на международных соревнованиях, что они. Получается, легионеры только во внутреннем российском чемпионате могут играть», — сказал Гаврилов.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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