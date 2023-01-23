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    Гаврилов: «Спартаку» не нужны легионеры»

    Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что московскому клубу не нужны легионеры.

    «Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить.

    Сейчас иностранцы не нужны красно-белым. Что наши футболисты не выступают на международных соревнованиях, что они. Получается, легионеры только во внутреннем российском чемпионате могут играть», — сказал Гаврилов.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18141

      DVOK68 39 минут назад

      Васильич переутомился...)

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      Рейтинг: +10

      caso32 48 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Bets2k.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +33322

      VVM1964 1 час назад

      Давайте уберем легионеров из Спартака и - ... думаю будем в нижней половине турнирной таблице и это еще оптимистично.

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      Рейтинг: +11484

      R_a_i_n > VVM1964 6 минут назад

      Это если убрать легов только из Спартака. А если со всех команд, то...

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      Рейтинг: +16738

      NewLife 1 час назад

      Если ты не понимаешь, это твои проблемы. Не можешь привести какие либо серьезные доводы для обоснования своей позиции, кроме заботы о деньгах в чужом кармане. Как так, Спартаку не нужны, а синиту нужны ? Лучше посчитай гос деньги у немытых. Если патриотически окуклиться в идеологии чучхэ, как в сев. Корее, то это только во вред футболу. Хотелось бы, чтобы ты, уважаемый, прекрасный в прошлом игрок, сначала изучил международный опыт перед тем как выступать с такими подачами дерьму из РБ Спорт и разным дурикам.

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      Рейтинг: +28071

      JTherry > NewLife 37 минут назад

      ты серьезно относишься к трёпу Гаврилова на РБ-Спорт..? ему же безразличен футбол в РПЛ, по его словам, ему он не интересен... сказал и сказал, мало ли кто и чего говорит, Орлов и Канчельскис каждый день какую-то херню порют, а РБ-Спорт публикует, им же надо выполнить план по валу...)

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      Рейтинг: +20657

      derrik2000 1 час назад

      С Юрой полностью согласен: НЕ НУЖНЫ - И ТОЧКА!
      Но, правда, возникает вопрос: А КАК ЗАСТАВИТЬ руководство ведущих клубов переориентировать трансферную политику на поиск талантов ВНУТРИ России???
      Сейчас, ведь, всем "гламур" подавай: чемпионаты ТОП-5, да и просто Гейропа, ну, на худой конец (из-за СВО - приоритет) Латинская Америка...
      Не хотят агенты (вот ЧИРИЙ НА ТЕЛЕ НАШЕГО ФУТБОЛА!) работать внутри России.
      Да и не знают они, по большому счёту, эту самую ТВАЛАНТЛИВУЮ Россию! (((
      Лучше "командировки-переговоры-переговоры-переговоры...", но ТУДА, за бугор.
      ТАМ и покайфовать неслабо можно, и приличные агентские в СКВ срубить...
      Лафа, в общем.
      А В РОССИИ НУЖНО РАБОТАТЬ!!!

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      Рейтинг: +853

      Suvorov51 > derrik2000 59 минут назад

      Да, хорошо и умно написано, все уперлось в бабло, а главное в труд агентов, с вами согласен, спору нет, но много сейчас решают деньги родителей пацанов которые только начинают делать первые шаги в футболе, много пришлось слышать, что везде знакомство и деньги в устройстве детей в специализированные школы

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      Рейтинг: +20657

      derrik2000 > Suvorov51 10 минут назад

      Всё нужно делать В КОМПЛЕКСЕ!
      Только у нас. к сожалению, пока не введут смертную казнь за хищение бюджетных средств (считай, НАШИХ, НАРОДНЫХ ДЕНЕГ, уплачиваемых в виде налогов) любые "инициативы правительства" будут направлены на распил бабла "своими и особо приближёнными"), ничего в лучшую сторону не изменится.
      Но. к сожалению, всё мною желаемое, будет уже не при этом президенте, правительстве и органе представительной власти, который ПОКА называют Государственной Думой.

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