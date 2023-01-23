Болельщикам в Сибири нужно проехать 1800 километров, чтобы получить Fan ID

У болельщиков из Сибири возникли трудности с оформлением Fan ID.

«Сотрудники МФЦ в Кузбассе и Новосибирске предлагают всем и желающим отправиться за паспортом болельщика в ближайший город, где эта услуга оказывается.

До города этого рукой подать – 1800 километров (ближайшее место подтверждения личности и выдачи документов – Екатеринбург)», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Ты приходишь в МФЦ, а тебе говорят, что в этом регионе эту услугу невозможно получить, потому что *** умные депутаты и футбольные функционеры даже не допускают возможность что мы, сибиряки, тоже думаем о футболе...

Я каждый год (как и миллионы сибиряков, дальневосточников) езжу в отпуск в Краснодарский край, Москву, Питер. Везде стараюсь сходить на РПЛ, ведь в моем Кемерово футбол это игры на чемпионате области. А как теперь быть? За неделю отпуска не успеешь оформить, ведь сперва надо на идентификацию лично, а только потом получать», – сообщил болельщик из Сибири.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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