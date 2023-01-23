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    Болельщикам в Сибири нужно проехать 1800 километров, чтобы получить Fan ID

    У болельщиков из Сибири возникли трудности с оформлением Fan ID.

    «Сотрудники МФЦ в Кузбассе и Новосибирске предлагают всем и желающим отправиться за паспортом болельщика в ближайший город, где эта услуга оказывается.

    До города этого рукой подать – 1800 километров (ближайшее место подтверждения личности и выдачи документов – Екатеринбург)», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Ты приходишь в МФЦ, а тебе говорят, что в этом регионе эту услугу невозможно получить, потому что *** умные депутаты и футбольные функционеры даже не допускают возможность что мы, сибиряки, тоже думаем о футболе...

    Я каждый год (как и миллионы сибиряков, дальневосточников) езжу в отпуск в Краснодарский край, Москву, Питер. Везде стараюсь сходить на РПЛ, ведь в моем Кемерово футбол это игры на чемпионате области. А как теперь быть? За неделю отпуска не успеешь оформить, ведь сперва надо на идентификацию лично, а только потом получать», – сообщил болельщик из Сибири.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      rumit89 32 минуты назад

      Пока такие мягко говоря маразматические вещи будут продолжатся , ни о каком развитии нашего футбола не может быть и речи , а для развития надо очень много что менять при чем то, что называется перемены должны начинаться" с головы , а не с хвоста" ,я имею в виду не только футбольных властей.

      0
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      Рейтинг: +6187

      maior-60 1 час назад

      А через Госуслуги почему не организуют?

      2
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      Рейтинг: +24971

      bset 1 час назад

      Удобно. Власти в очередной раз показали, что есть Москва, а есть плебеи, которым только страдать да жить в нищете

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