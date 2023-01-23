В «Зените» рассказали, зачем Миллер приезжал на сбор команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который накануне посетил тренировочный сбор команды в Катаре.

«Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан.

Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча», – сказал Медведев.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Команда набрала 42 очка в 17 турах.

Отрыв от «Спартака» – 6 баллов.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию