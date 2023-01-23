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    В «Зените» рассказали, зачем Миллер приезжал на сбор команды

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который накануне посетил тренировочный сбор команды в Катаре.

    «Алексей Борисович нашел время заехать на тренировку «Зенита» на сборах. Он пообщался с ребятами, конечно, с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    Очень интересовался, как идет подготовка к продолжению сезона, в каком состоянии находятся футболисты, когда прибудет наш новичок Роберт Ренан.

    Мы поделились с Алексеем Борисовичем своими соображениями по поводу того, как идет подготовка, какие у нас планы. В целом, это была очень полезная и хорошая встреча», – сказал Медведев.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Команда набрала 42 очка в 17 турах.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +817

      Спартач80 53 минуты назад

      И немытые всем тут рассказывают,что Семак тренер-гений,а Зенит не использует админресурс?

      0
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      Рейтинг: +1311

      сутулая собака и лисы > Спартач80 26 секунд назад

      нет никакого админ ресурса.
      только деньги, много денег.

      0
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      Рейтинг: +1280

      Taps 1 час назад

      Поддал газку ?

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