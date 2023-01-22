Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер побывал на сборе «Зенита» в Катаре.

«Алексей Борисович увидел двусторонний тренировочный матч сине-бело-голубых, а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.

Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу, которая остается востребованной и после его завершения. Принимающая сторона, в свою очередь, отметила, что рада принимать в гостях самую популярную команду России», – написали петербуржцы.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ (6 очков).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно