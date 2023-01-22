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    Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

    Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер побывал на сборе «Зенита» в Катаре.

    «Алексей Борисович увидел двусторонний тренировочный матч сине-бело-голубых, а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.

    Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу, которая остается востребованной и после его завершения. Принимающая сторона, в свою очередь, отметила, что рада принимать в гостях самую популярную команду России», – написали петербуржцы.

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ (6 очков).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1226

      mama1991 16 минут назад

      сейчас все это похоже на мышинную возню.... с абсолютной без перспективой....

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