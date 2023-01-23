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    Юран назвал главную проблему молодых российских футболистов

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о современных российских футболистах.

    «Самое главное, чтобы было желание и стремление развиваться, доказывать себе каждый день, что можно играть лучше и лучше. Если нет желания, и все устраивает, то тебе будет очень сложно заиграть в Европе. Нужно четко понимать, что, попав туда, тебе нужно каждый день выкладываться на максимум не только в играх, но и в тренировках.

    Характер тоже имеет значение, без него тяжело будет в любом случае. Мое поколение воспитывалось по-другому, мы были голодными, мы хотели играть. А сейчас у многих футболистов на первом месте стоят деньги. К сожалению, многие избалованы.

    Да, ребята должны зарабатывать, вопросов нет, это тяжелый вид спорта, но на первом месте должен стоять футбол. В этом и разница моего поколения и нынешнего. Не нужно молодежь баловать деньгами, они просто потом исчезают, им футбол становится не интересен», — сказал Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2311

      serglider 38 минут назад

      Деньги портят футболеров?! Введите потолок зарплат как в КХЛ и все от этого выиграют, кроме агентов и клубных коррупционеров которые пилят бюджеты.

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