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    Карпин: «Для чего мне Смолов в сборной? Чтобы он забил два гола Узбекистану, и ему похлопали?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет вызывать всех сильнейших игроков на ближайшие матчи национальной команды.

    – В прошедшем году мы увидели много игроков, дебютировавших в национальной сборной. На ближайшие матчи вызовете всех сильнейших? Или снова будете пробовать новые сочетания, новых ребят?

    – Если все останется как есть, а я подозреваю, что как минимум до марта все так и останется, то будем продолжать ту же линию, то есть готовиться с прицелом на будущее. Ну, а смысл?

    Давайте представим, что, допустим, на тот момент Федор Смолов будет лучшим нашим нападающим. Мне для чего его вызывать? Знакомиться? Или для того, чтобы он забил два гола Узбекистану или Таджикистану, и все Феде похлопали? Дальше‑то что от этого?

    Поэтому если ничего не изменится, считаю, надо смотреть, делать ставку на тех ребят, которые в ближайшем будущем смогут помочь сборной.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.01.2023 23:59
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