Веденеев призвал российских игроков пойти на понижение зарплаты

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев выразил мнение, стоит ли команде продлевать контракты с Далером Кузяевым и Вячеславом Караваевым.

— Кузяев играет важную роль для «Зенита», какие могут быть по нему вопросы? Разве что переговорные какие-то нюансы, связанные с тем, что ему могут предложить, например, пониженный в смысле зарплаты контракт. Агенты могут иметь на игрока какое-то влияние... Хотя, учитывая политическую ситуацию, все должны идти на понижение.

— А Караваев, у которого тоже заканчивается летом контракт?

— У «Зенита» нет альтернативного правого защитника, Адамов и Сутормин практически не оправдывают надежд. Единственное, что у Караваева пошли травмы, он пропускает много игр. А уровень его как защитника для нашего чемпионата — нормальный. По-моему, искать никого не надо. Точнее, вести эту работу, конечно, нужно всегда, но, с учетом изменения зарубежных рынков, от добра добра в данном случае искать не надо.

«Зенит» обладает самым большим бюджетом в РПЛ.

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