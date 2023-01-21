Стало известно, когда «Спартак» планирует возродить вторую команду

В прошлом году «Спартак» ликвидировал вторую команду, выступавшую в Первой лиге. Новое руководство клуба планирует возродить «Спартак-2».

Возвращение «Спартака-2» в профессиональный футбол намечено на сезон-2024/25.

«Данное решение обусловлено тем, что руководство красно-белых не хочет создавать команду спонтанно. Создание второй команды требует решения сложных задач с комплектованием.

По мнению руководства клуба, сначала необходимо изучить все внутренние ресурсы, привлечь в «двойку» самых перспективных молодых игроков из своей структуры и точечно усилиться молодыми футболистами из других команд», – объяснил источник.

«Спартак-2» был закрыт, как сообщалось, по решению бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

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