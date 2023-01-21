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    Стало известно, когда «Спартак» планирует возродить вторую команду

    В прошлом году «Спартак» ликвидировал вторую команду, выступавшую в Первой лиге. Новое руководство клуба планирует возродить «Спартак-2».

    Возвращение «Спартака-2» в профессиональный футбол намечено на сезон-2024/25.

    «Данное решение обусловлено тем, что руководство красно-белых не хочет создавать команду спонтанно. Создание второй команды требует решения сложных задач с комплектованием.

    По мнению руководства клуба, сначала необходимо изучить все внутренние ресурсы, привлечь в «двойку» самых перспективных молодых игроков из своей структуры и точечно усилиться молодыми футболистами из других команд», – объяснил источник.

    • «Спартак-2» был закрыт, как сообщалось, по решению бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100003

      zigbert 1 час назад

      Конечно было бы полезно восстановить Спартак-2.

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