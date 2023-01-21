«Ахмат» подписал форварда из Кот-д’Ивуара

Как и ожидалось, форвард словенского «Целе» Нене Гбамбле перешел в «Ахмат». Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 3,5 года.

«Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» – написали грозненцы.

Рыночная стоимость Гбамбле – 300 тысяч евро.

До «Целе» он выступал за украинские клубы.

В этом сезоне игрок провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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