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    «Ахмат» подписал форварда из Кот-д’Ивуара

    Как и ожидалось, форвард словенского «Целе» Нене Гбамбле перешел в «Ахмат». Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 3,5 года.

    «Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» – написали грозненцы.

    • Рыночная стоимость Гбамбле – 300 тысяч евро.
    • До «Целе» он выступал за украинские клубы.
    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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