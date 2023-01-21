Мудрик в дебютном матче за «Челси» стал лучшим в команде по точности пасов

Нападающий Михаил Мудрик дебютировал в «Челси» в 21-м туре АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). Он вышел на замену на 54-й минуте.

Украинец стал лучшим в команде по точности передач. Он сделал 14 пасов, процент точности – 92,9 (больше всех в «Челси»).

Также Мудрик один раз ударил по воротам.

Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.

«Челси» идет в АПЛ 10-м.

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